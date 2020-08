Charlotte Caniggia despertó ‘todos los ratones’ con una foto en la cama

Charlotte Caniggia se mostró este sábado con un look elegante hincada en la cama y con una mirada desafiante y sensual. Con un enterizo de color azul, la modelo mostró que es una de las influencer más bella del país con la reacción de sus seguidores.

“Siempre linda Charlotte, me encantó este look”, “Sobre la cama y con ese look, amé la postal”, “Que linda mirada que tenes, bellos ojos”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la publicación.

“Nos conocimos por amigos en común. En realidad, un fotógrafo muy importante acá de Medellín fue quien nos presentó. Nos empezamos a relacionar: cenas, almuerzos, meriendas y cada vez fuimos compartiendo más. Estamos muy cercanos ahora”, empezó diciendo.

En ese sentido, agregó: “Novios no pero sí somos muy amigos. No le podría poner un título. Nos estamos conociendo. En una oportunidad la besé y me gustó. Fue muy lindo porque es una mujer muy linda. Creo que cualquier hombre se tentaría al lado de ella porque es súper bonita. Es una mujer hermosa”.

Admitió después que siempre supo que Mara era una chica trans y que no le importó. “La veo una mujer. Para mí es una mujer y su condición no me afecta para nada”, reveló. “Hoy está todo el mundo muy abierto, las cabezas de las personas están más abiertas que antes y para serte sincero yo vi y veo a una mujer”, dijo al respecto.