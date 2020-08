Fuertes rumores vinculan a Marcelo Tinelli con Laurita Fernández

Este viernes en la sección “Los Escandalones” Rodrigo Lussich contó que en el lugar número uno de su ranking de noticias estaba la confirmación de la nueva compañía de Marcelo Tinelli.

Si bien se sabe que el conductor tiene muchas ganas de volver con Guillermina Valdés, en su tiempo de soltero parece que comparte momentos con personas que trabajan en su productora.

Lussich mostró una foto del conductor junto a una sombre negra y dijo: “¿Qué onda Tinelli? ¿Te estás reconciliando con Guillermina Valdés o harás caso a los que dicen que estás con… Laurita Fernández? Es lo que dicen che, esa maldad”, contó Lussich sobre los rumores del nuevo romance entre el empresario y la conductora del Cantando 2020.

Fue también Jorge Rial quien sumó data al decir que la ex de Nico Cabré está siendo hostigada por varias personas del entorno de LaFlia como Moria Casán que la maltrató al aire: “Yo no sé nada de esto. Pero ahora puedo entender cierto ataque que hay sobre Laurita. Incluso hubo una parada de mano fea de una integrante del jurado que la ninguneó públicamente. No sé si es verdad pero ese rumor está instalado y algunos ya lo creen”.

Luego el uruguayo volvió a dar más información: “No solo está instalado sino que lo repiten como un mantra. Sobre todo, y siguiendo tu línea, a la hora de atacarla a ella como diciendo 'y sí, está con Tinelli', como si Laurita no tuviera suficiente mérito para conducir un programa de esas características. Seguramente con Laurita no pasa nada pero es el rumor instalado. Tal vez Tinelli tendría que salir a aclarar su situación”.

No puedo creer el nivel de Machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas. — Laura Fernández (@laufer4) August 7, 2020

Poco convencido con lo que estaban diciendo sus compañeros, Adrián Pallares dijo: “Marcelo pronto va a salir a decir ‘estoy reconciliado con Guillermina’”, finalizó.

Luego de unas horas y con la noticia de la relación en todos los portales de espectáculos, Laurita Fernández usó su cuenta de Twitter para salir a responder: "No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es mentira. Indigna tener que aclarar estas cosas", escribió indignada.