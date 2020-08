¿Quiénes son los invitados de Juana Viale este fin de semana?

View this post on Instagram

Este su00e1bado desde las 21.30 hs, @juanavialeoficial recibiru00e1 a: . Jorge Macri @jorgemacri Maru00eda Belu00e9n Ludueu00f1a @mariabelenluduena Marcela Pagano @marcelampagano Sergio Expert @sergioexpert . Mientras que el domingo desde las 13.30 hs, estaru00e1n junto a Juana Viale en la #MesazaEnCasa: . Patricia Sosa @patriciasosaoficial Carmen Barbieri @barbieri_carmen Fernando Dente @ferdente Mariano Caprarola @caprarolamariano Luciano Pereyra @lucianopereyraoficial . Prendete a @eltrecetv.