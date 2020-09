Vanina Escudero mostró media cola en su duro entrenamiento

Vanina Escudero cumple con el aislamiento que rige en el Área Metropolitana de Buenos Aires pero esto no le impide continuar con su rutina de gimnasio para mantener su espléndida figura. En su cuenta de Instagram, la bailarina se mostró con un look súper sport.

En la mencionada red social, la modelo tiene más de 600 mil “me gusta” y comparte muchísimas imágenes familiares junto a sus hijos y su esposo Álvaro “Waldo” Navia.

En su último posteo, Vanina Escudero se mostró entrenando al borde de la pileta con un top negro y un short muy pequeño. La publicación tenía como fin el sorteo de algunos elementos para ejercitarse.

La fotografía recibió más de 4.500 “me gusta” en cuestión de minutos y cientos de comentarios, algunos participando del sorteo y otros halagándola.

Pese a la cuarentena, ella jamás abandonó la actividad física y semanas atrás compartió una fotografía con un top fucsia y unas calzas del mismo tono en la parte superior y rayadas en dos tonos de grises desde los glúteos para abajo.

“‘hᎪᏦuᏁᎪ mᎪtᎪTᎪ’. When the world turns its back on you, you turn your back to the world. A quién o a qué le das la espalda hoy??? Gym wear para la clase de hoy”, escribió la esposa de Álvaro “Waldo” Navia, con quien tiene a dos hijos: Benicio y Joaquina.