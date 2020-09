Adabel Guerrero lució sus sensuales curvas arriba de una mesa

Adabel Guerrero es una de las mujeres que mayor repercusión genera en las redes sociales. Este viernes 11 de septiembre, la bailarina reapareció en su cuenta de Instagram con dos fotografías que despertaron los suspiros de sus seguidores.

Desde su nueva casa, ella lució un body blanco mientras estaba sentada sobre una mesa. “Yo sigo armando mi nuevo nido de amor!!! Se hace difícil manejar una mudanza en cuarentena”, escribió junto a la publicación.

El posteo de Adabel Guerrero consiguió en pocas horas miles de likes y también cientos de comentarios de sus fanáticos, que le dejaron todo tipo de elogios.

“Yo volvería a ser madre si el pibe nace con dos años. Porque cómo estos dos años que viví…hoy mi hija me dice te amo y me pongo a llorar de la emoción. Fueron durísimos estos dos años. Yo me aboqué a ella a pleno y no quería que nadie me ayude”, comenzó explicando Adabel, entre risas, en una conversación muy relajada.

Siguiendo con su relato, afirmó: “A mi me cuesta horrores. Trabajo desde muy chica. Soy muy independiente. Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años y me quedé sola. Imaginate como me gusta estar al palo todo el día. Cuando nació Lola, si bien podía quedarme en casa quieta sin hacer nada, me falta hacer algo. Salir a generar, moverme. Fue ese tironeo de cuidar a Lola y querer hacer otras cosas también. Me costó un montón conseguir a alguien que la cuide”.