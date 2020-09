¡La madre de Luis Miguel está viva y tiene dos hijos más!

Miguel Aldana es el ex titular de Interpol México que estuvo en la organización en los años ´70 y conoce muy bien el tema de la desaparición de Marcela Basteri y la búsqueda de la mujer por parte de Luis Miguel.

Desaparecida desde 1986 se tejieron diversas teorías acerca de la madre del ídolo entre los fanáticos y periodistas y muchos aportaron algunas pruebas que no llegaron a comprobar que la mujer estaba viva.

La hipótesis que siempre sonó con más fuerza fue que la mujer estaba muerta e incluso llegó a decirse que Luis Rey, padre y manager del cantante, fue el culpable de su muerte.

Pero todas estas teorías podrían derrumbarse ya que este jueves Miguel Aldana aseguró en un programa de televisión que la madre de Luis Miguel sí está viva y tiene dos hijos más.

El ex funcionario comentó: “Me han platicado y ya los conoce Luis Miguel (a los otros hijos de su mamá)” y sostuvo que el hallazgo de la mujer fue una de las razones por las que El Sol no continuó con la búsqueda de su madre desde hace muchos años.

“Si no la hubiera encontrado, se hubiera ido por diferentes lados. Yo siento que está feliz ella. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, que están respetando la intimidad de los dos”, comentó.

Aldana indicó que mantuvo una amistad con la actriz italiana y hasta le confesó los motivos por los cuales se alejó de su esposo.

Tal era su amistad con Marcela que, dijo, la salvó de tener intimidad con Arturo El Negro Durazo, jefe de la policía capitalina de aquel entonces.

“(Luis Rey) quiso meterla con Durazo, yo me opuse. Llegué, se la quité varias veces, no la dejé que estuviera (con él)”, también el ex funcionario dio a conocer que en varias ocasiones usó sus influencias para sacar al cantante español de problemas.

También hasta un periodista de la TV Azteca aseguró que Basteri estaba viva y sabía adónde se encontraba el cuerpo de la mujer.

Pero la confirmación de Miguel Aldana y las pruebas que prometió demostrar tiran por tierra todo lo dicho hasta el momento.