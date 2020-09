Pablo Ruiz contó detalles de cuando durmió con Luis Miguel

Desde su casa aislado por la cuarentena del coronavirus, Pablo Ruiz se comunicó con Pampita Ardohain en su programa de Net TV y se refirió a varios temas.

El joven comenzó hablando de los difíciles momentos que vivió cuando, de chico, sufrió bullying por la imitación que Miguel del Sel hizo de su persona en forma burlona y sarcástica.

"Lo que pasó es que esto ya viene de hace mucho tiempo. Yo lo comenté así al pasar y se hizo un boom la noticia, pero esto lo dije toda la vida. Me sentí un poquito agredido con su imitación, que era muy burlona. Yo salía a cualquier lado y me cargaban con eso", dijo el cantante.

Además Ruiz sorprendió a todo el panel del programa al relatar una simpática anécdota relacionada a Luis Miguel. Siempre se supo que Pablo pasó una noche en la casa de Luis Miguel, pero nadie nunca supo si Ruiz conoció o no al cantante. "Una vez estábamos en el festival de Acapulco y estábamos bailando. Paulina Rubio me dice 'vamos de after a la casa de Luis Miguel'", relató.

"Estábamos todos medios borrachines, éramos chicos. Llegamos a la casa y me quedé ahí esperando. Era tarde, las 4 o 5 de la mañana. Me quedé re dormido ahí esperando. No lo llegué a ver porque cuando me despertaron me llevaron a mi hotel", cerró.

De sus proyectos actuales Pablo comentó que sigue trabajando en la serie “La Casa de las Flores” de Netflix y que esa experiencia le dejó amigos y momentos inolvidables.