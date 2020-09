Viviana Canosa de novia… ¡¡¡¡¿Con Sergio Berni?!!!!

Este jueves en la tarde Jorge Rial tiró una bomba informativa al sugerir una relación amorosa entre un ministro y una reconocida periodista.

Durante la mañana, el padre de Morena Rial publicó un tuit enigmático y comenzó a preparar el terreno de lo que sería la noticia del día en cuestiones políticas y amorosas.

El posteo decía: “En medio de los quilombos políticos, igual hay tiempo para que florezca el amor entre la periodista y el ministro”.

??En medio de los quilombos políticos, igual hay tiempo para que florezca el amor entre la periodista y el ministro ?? — JORGE RIAL (@rialjorge) September 10, 2020

Finalmente en el comienzo del programa “Intrusos” (América) Jorge Rial comenzó a dar más pistas sobre la misteriosa pareja y luego de varias conjeturas de su equipo de panelista, el conductor confirmó que se trataba de Viviana Canosa.

Y todos los comentarios y respuesta al posteo de Rial en Twitter indicaban que el nuevo compañero sentimental de la conductora de “Nada Personal” (El Nueve) era el ministro de Seguridad de Buenos Aires Sergio Berni.

Jorge dijo: “La periodista es Canosa”, y luego agregó: “Él cruza la General Paz para verla. ¿De qué lado? Lo dejo a tu criterio”.

Rial comentó que muchas personas vieron a la pareja y ahí comenzaron los rumores: “Se encuentran en el departamento de ella o en un campo. Él no vive en su casa, vive en la calle. Es raro pero no es raro”, comentó y luego agregó que el nombre de Canosa ya era trending topic en la red del pajarito debido a la información de su programa.

En medio del asombro de todos por la noticia el conductor dijo: “No es clandestino porque van a lugar donde son vistos por vecinos. Se dejan ver. Además no pasan desapercibidos ninguno de los dos: ella es conocida, periodista, conductora. Y él también es muy conocido, es un ministro de alto perfil, y no anda solo todo el tiempo, por su laburo no puede ir solo”. “Esto nace... por ahí uno sale y busca en la pecera, busca lo más cercano, aunque ellos no sean del mismo palo, muchas veces se cruzan. Esto nace en el programa de ella”, detalló.

“Acá, chicos, nació el amor. Textual me dicen: 'Está como un adolescente y ella fascinada. Él estaba casado, no sé si ya resolvió o no; ella está divorciada. Sé que él ya no está viviendo en su casa, y no está viviendo ni en una casa ni en un hotel, me dicen ‘vive en la calle’, no literalmente. Se divide entre eso y un campo. Pero hay un edificio, donde ella vive... donde van y ya hay quilombo con los vecinos. Además el movimiento de él no pasa por desapercibido. Y me cuentan, que un día -estando en el campo- ella tuvo que salir a los pedos porque venía la otra”, relató Rial.

"Canosa":

Por quienes aseguran que está en pareja con Sergio Berni tras el tweet que publicó @rialjorge pic.twitter.com/9TDJettC7c — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 10, 2020

Luego de unas horas Viviana Canosa salió a responder sobre los rumores de relación con el ministro y dijo: “Nuevamente soy víctima de una nueva campaña de desprestigio, donde se me atribuye un romance que no es cierto, por lo tanto es falso y vulnera mi intimidad…Frente a esta acción de violencia machista denunciaré ante la justicia a los responsables”, manifestó la ex Intrusos visiblemente molesta y negando todos los trascendidos.