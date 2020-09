Susana Giménez volvió a Punta del Este en un vuelo privado

Finalmente y luego de algunas postergaciones Susana Giménez volvió este domingo a Punta del Este, Uruguay, luego de su operación en Buenos Aires por la luxación de codo que había sufrido unos meses atrás.

La conductora cumplió con los 14 días de aislamiento, tal como indica el protocolo, y partió a las 15.45 desde San Fernando, en un vuelo privado de la compañía que habitualmente la traslada de una orilla a la otra del Río de la Plata, según informó Teleshow.

El 28 de agosto la conductora regresó a Argentina con dos fines: realizarse un tratamiento odontológico y someterse a una cirugía por su dolor en el codo, ocasionado por la caída que había sufrido La Mary, su lujosa chacra de Punta del Este.

El médico personal de la diva Dr. Alejandro Druetto comentó el 3 de septiembre: “Se realizó con éxito la reducción de la luxación del radio en su codo izquierdo y se evalúa la inestabilidad. La zona quedó inmovilizada con una calva de yeso plástico, lo que sería medio yeso. Y Susana deberá hacer fisioterapia intensiva durante cuatro semanas, en su domicilio”.

Después de la cirugía, la diva se quedó en su casa cumpliendo con los días de aislamiento obligatorio y luego de ser hisopada y con el resultado negativo en mano, montó el operativo para regresar a La Mary.

Su intención es no hacer cuarentena en el país vecino. En La Mary, además de sus adorados perros, la espera su hermano, Patricio, con quien tiene una gran relación y estuvo acompañándola en estos meses de pandemia.

A punto de partir hacia Punta del Este Susana comentó: “Me voy a la naturaleza. El brazo lo tengo bien. Me dolía mucho el yeso, así que me pusieron una codera, que me lo sostiene mejor. El doctor me recomendó la codera y unos calmantes. En Uruguay voy a hacer fisioterapia, descansar, leer y estar con mis perros. Estoy feliz y tengo ganas de ir. Los extrañaba (a los perros) y ellos también a mí”.