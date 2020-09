En corpiño y bombacha Floppy Tesouro se mostró ‘invencible’

View this post on Instagram

Soy capaz, soy fuerte, soy invencible, soy mujerud83dudcaa Aca tranqui con mi @ampkprotein proteina de origen vegetal ud83cudf31 sabor a chocolate, super rica! Con minerales quelatados que ayudan a fortificar pelo y unu0303as @quelatok ud83dude4c Recuerden que con mi codigo Floppy Tesouro, tienen descuento @nutrisuplear les dejo el link en las storiesud83dude09