Sergio Berni se refirió al supuesto romance con Viviana Canosa

Luego de que Jorge Rial confirmara, la semana pasada, que Viviana Canosa vivía un encendido y apasionado romance con el ministro de seguridad de Buenos Aires Sergio Berni, el funcionario se refirió al tema en una entrevista con la periodista Romina Manguel.

En el ciclo de A24 Berni comenzó hablando del conflicto salarial que enfrenta a la Policía de la provincia de Buenos Aires con el Gobierno y, ante esa situación el funcionario aseguró que nunca pensó en renunciar, y que "la cadena de mando estuvo intacta durante todo el conflicto".

Luego Manguel no dejó pasar la oportunidad y averiguó la postura de su entrevistada con respecto a los rumores de romance con Viviana Canosa: "Te voy a pedir disculpas por meterme en un terreno personal", anticipó Manguel, a lo que Berni comentó: "Entonces mejor no se meta en terrenos personales", dijo el ministro. "No me contestes si no querés", insistió la periodista y preguntó: "¿Puede ser parte de una operación? Sonó mucho... se te relacionó con una colega, pero además hablando de que te habías ido de tu casa, que estabas viviendo acá, en un colectivo. ¿Creés que es parte de una operación? Ya meterse en tu vida personal, en tu vida privada".

Sin mediar silencio Berni dijo: "Las operaciones políticas no tienen límites. Los que tenemos que tener límites somos aquellos que no tenemos que desviar la atención de las cosas importantes. Estas cosas no nos preocupan...Mi familia está acostumbrada a estas cosas, venimos de cosas peores: persecución judicial, persecución con diferentes organismos que tenían en la época de Mauricio Macri. Pero ya tenemos el cuero curtido", agregó.

Fue Jorge Rial quien a través de su cuenta de Twitter comentó: "En medio de los quilombos políticos, igual hay tiempo para que florezca el amor entre la periodista y el ministro".

Luego Viviana Canosa desmintió romance con Sergio Berni y amenazó con un juicio al periodista y a quienes dieron la información de la falsa relación amorosa.

"Nuevamente soy victima de una nueva campaña de desprestigio, donde se me atribuye un romance que no es cierto, por lo tanto es falso y vulnera mi intimidad...Frente a esta acción de violencia machista denunciaré ante la justicia a los responsables", finalizó la conductora de Nada Personal (El Nueve).