Sofía Gala se refirió a la entrepierna de Agustín Sierra

View this post on Instagram

Se viene una nueva experiencia de #sexvirtual con streaming en vivo desde el teatro ud83dude4cud83cudffbud83cudfad La verdad que es una alegriu0301a inmensa poder volver a pisar un escenario. Ojalau0301 todo vaya volviendo a la normalidad con los cuidados necesarios para salir adelante de esta ud83dudcaaud83cudffc . . . . Entradas a la venta para el 28/8 en @alternativaescena ud83dudd25