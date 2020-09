La pequeña tanga de Stefi Roitman que reventó Instagram

Instalada en Miami junto a su novio Ricky Montaner, Stefi Roitman está más enamorada que nunca y además de compartir la cuarentena con su novio y la familia del cantante, la rubia también realiza algunas campañas como modelo en el país del norte.

En estos días y a través de su cuenta de Instagram, Stefi compartió unas imágenes con una pequeñísima tanga rosa y escribió: "Hello, I like you. (N del R: "Hola, me gustás", en castellano)" dijo Stefi.

Las fotos pertenecían a una campaña publicitaria para una tienda de ropa femenina en donde la rubia es la cara de la marca.

En una reciente entrevista con Ciudad, Stefi Roitman se refirió a las agresiones en las redes sociales: "Es algo que sigo aprendiendo porque a veces leo algo que no me gusta y no me afecta para nada, tal vez porque tengo la cabeza en otro lado. Pero otras, te agarra de noche, cansada de todo el día y un comentario mala leche de una persona que no te conoce te puede pegar un poco más. En esos momentos trato de distinguir por qué el comentario me afectó más que otro. Pero es más que nada cuando viene cargado de saña, bien de hater. Porque una cosa es una crítica que puede o no gustar, pero es para bien. Pero cuando sale desde el odio, la envidia o el resentimiento, una se harta y decide contestar”, finalizó.