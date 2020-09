Inés Estevez contó a través de Instagram que tiene coronavirus

View this post on Instagram

Con esta hermosa foto de mirada rara, como intentando descifrar la vida, les cuento -antes que trascienda e inventen cositas- que me diu00f3 positivo el hisopado para #covid Estoy bien. Por el momento parece una gripe bastante leve. Las primeras horas fueron mas pesadas pero ya pasu00f3. Ojalu00e1 se mantenga asu00ed. No tengo idea de como ni cuando ni donde me contagiu00e9, soy super cuidadosa por mis niu00f1as, solo salgo a hacer compras, a alguna consulta mu00e9dica o a pasear con ellas y el Chino a la plaza. Ellas estan bien. Por ahora sin su00edntomas de ningun tipo. La casa es un caos porque estoy aislada y cuento con poca ayuda en relaciu00f3n a la instancia que lu00f3gicamente trastoca todo el equilibrio domestico (haru00eda falta la caballeru00eda macedonia para contenerlas fente a mi ausencia). La noticia bonita es que el concertino con la banda no se suspende para nada! Estamos reprogramandolo y vamos a avisarles la nueva fecha en breve, que planeamos sea pronto porque estu00e1 todo super organizado para que nos demos ese gusto. Quienes hayan sacado entradas pueden conservarlas (o devolverlas si lo desean), ya se van a comunicar con ustedes para anunciarles du00eda y hora de streaming y deciden lo que mejor les resulte. En cuanto me abran la puerta salgo a cantarles con tutti. A vivir que el mundo estu00e1 chino! Los quiero. Cuu00eddense. Usen barrijo como dice Vida. Y todo lo que ya sabemos. ud83dudd96ud83cudffbud83dudef8 Ph @cata_angelinetti