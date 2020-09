El sensual escote de Flavia Palmiero que incendió Instagram

Flavia Palmiero publica habitualmente distinto contenido audiovisual en sus redes sociales para interactuar con sus seguidores. En las últimas horas, compartió un look súper elegante. A través de las historia de Instagram, la actriz compartió la publicación de la marca de ropa del outfit que lleva puesto. Allí, se la observa luciendo un mono negro al cuerpo con un pronunciado escote.

El detalle del mono es que tiene un borde plateado brillante que al terminar forma un moño. Además, Flavia lleva el pelo semirecogido para acompañar el atuendo.

Durante los últimos días, la actriz viene manifestando que la larga cuarentena se le está haciendo complicada, pero no deja de motivar a sus seguidores a seguir adelante de la mejor forma posible.

“A no perder la sonrisa!!!! Fuerza amigos!!! A jugar con uno mismo! Ya saldremos de esta!!!!! Fuerza. Ánimo. Voluntad”, escribió en una publicación de este martes en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 266 mil seguidores.

Antes del último fin de semana, Palmiero manifestó: “Hola!! Hoy día gris! Seguimos con mucha garra. Para seguir adelante. Cuidándonos mucho yo termine de entrenar y me sentí mejor. Me dio un rato de tranquilidad. Uds siempre me preguntan si me cuido y tomo algo para tener el pelo y las uñas fuertes. Además de los minerales que necesito. Por eso cada vez que termino de entrenar me tomo mi batido proteico vegano con minerales. Es un suplemento dietario Consulta al médico. Desde que empezó la cuarentena lo tomo después de entrenar. Y me hace bien es rico. Tiene gusto a chocolate !!! Un buen finde!!!”.