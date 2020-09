Esmeralda Mitre habló de su polémico hisopado en el Cantado

Luego del escándalo que surgió en “Intrusos” (América) por el resultado dudoso del hisopado de Esmeralda Mitre, la mediática habló sobre lo sucedido en la noche de duelo y eliminación del “Cantando por un Sueño” (El Trece) y dijo que se trata de un boicot en su contra.

Jorge Rial informó en su programa que el pasado jueves 27 la actriz se había realizado el test de coronavirus y el mismo le había dado positivo, lo que generó un caos entre las figuras que estuvieron con la rubia en dos programas del Trece.

Luego de unas horas Mitre desmintió la noticia y aseguró que el resultado mostrado en América era trucho. Luego el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado y explicó que hubo un error en la carga de datos.

Para trabajar tranquilos, la productora LaFlia le solicitó a Esmeralda que se hiciera un nuevo hisopado el cual dio negativo.

Finalmente, en la noche del martes, al inicio del Cantando 2020, Esmeralda Mitre realizó un fuerte descargo en el que aclaró qué fue lo que pasó y apuntó contra el gobierno porteño.

"Es un tema un poco complicado. Fue un día muy duro para mí, yo no me victimizo para nada, este juego me encanta jugarlo. Amo este juego, te quiero mucho Ángel y Laurita, estoy muy feliz de compartir este piso con ustedes. Amo a toda la gente que está acá, a toda la gente en el control", comenzó la actriz en su relato. Y remarcó: "Estoy agradecida de estar acá, jamás mordería la mano que me da de comer. Además es un tema de salud".

Luego agregó: "Yo me hice un solo hisopado porque mi coach había estado con una persona en un lugar que tuvo Covid. Como él corría con posibilidades, por precaución me lo hice el jueves. El viernes vine al programa sabiendo que era negativo. No tenía por qué decirlo, fue por precaución, yo no tenía ni un gramo de fiebre".

Acerca de lo sucedido en los medios con la noticia de su supuesto positivo dijo: "A mí me trataron de presunta asesina. Hay un punto donde hay que tener un poquito de piedad. Yo voy a ir hasta el fondo con esto".

"Oh casualidad soy yo la persona que está acá injuriada por una mentira. ¿Cómo quedo yo con todos mis compañeros? El viernes no había sospecha, ya estaba el resultado. Yo no tengo por qué avisar, paranoiquear gente, si no había tenido ningún síntoma de nada", continuó.

"Esto es claramente un boicot, una mano negra contra mí y contra la productora. Porque claramente si se meten conmigo se meten con la productora. La orden que le di a mis abogados fue que vayan a fondo contra quien sea. Yo fui la que llamó al Gobierno de la Ciudad para que digan que es mentira".

"A mí me habrían, pero estoy casi segura, truchado ese resultado. Y además filtrar algo que es personal, eso es ilegal. Y que encima el jefe de Gobierno salga a decir públicamente con descaro 'nos equivocamos porque el DNI era parecido'. Horacio Rodríguez Larreta, ¿de qué me estás hablando?", apuntó Esmeralda Mitre, enojada.

Para terminar la rubia dijo:"Mi abogado va a ir con todo contra el Gobierno de la Ciudad y los errores que ha cometido". ¡Tremendo!