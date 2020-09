Charlotte Caniggia sorprendió al contar que se hizo una nueva cirugía

Esta semana Charlotte Caniggia volvió a la pista del “Cantando por un Sueño” (El Trece) y se lució al interpretar un tema en inglés, detalle que no le gusta mucho a Marcelo Tinelli pero que se acepta en algunos participantes del certamen de canto.

La hija de Mariana Nannis realizó una previa con algunas confesiones picantes e inesperadas que sorprendieron a la audiencia. Una de ellas fue que pasó nuevamente por el quirófano y se hizo unos retoques a lo que Moria Casán le dijo: “Desde que te pusiste más lolas estás un poco encorvada”, observó la One a lo que la joven respondió: “Igual me saqué, Moria. Esto es una sorpresa. No voy a contar cuándo ni cómo, pero me operé 3 veces. Tenía 600 (que es talle doble D) y eso es muchísimo y me dolía mucho la espalda», afirmó la influencer.

«Entonces, me fui a 400 y después me saqué de nuevo y estoy en 300 y pico. Estoy perfecta”. Luego sobre su peso dijo: «Estoy bastante flaca. Estoy tratando de comer poquito. Si me veo un poco gorda, obvio que me hago una lipo. Trato de no comer carbohidratos. A la mañana solo tomo café y no tomo mate porque se me ponen feos los dientes. Después almuerzo una ensaladita, una milanesa, y hasta la noche no como nada”, finalizó sobre los detalles de su dieta.

En 2019 Charlotte comentó cuáles fueron sus retoques estéticos: “La gente cree que me hice 80 cirugías como Luciana Salazar. Me gusta hacerme retoques, pero no soy tan adicta: botox, pómulo, cositas que se hacen todas, pero ninguna lo dice, yo lo acepto”, reconoció y agregó un detalle clave: «No hago canje, yo lo pago todo».

«Me operé dos veces, aunque la gente cree que me hice 80 cirugías como Luciana Salazar. Me retoqué la nariz y me achiqué los pechos porque me dolía la espalda. A los 18 años me operé porque quería tener mucho, después me arrepentí”, afirmó en aquella oportunidad la hermana de Alex.