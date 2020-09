Ximena Capristo bailó sensual para recibir el ‘finde’

Ximena Capristo tiene más de 1,1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y ese número crece día a día. La actriz y panelista se mantiene súper activa en las plataformas digitales. En su última publicación, la morocha bailó muy sensual frente a la cámara con una bikini y una campera de jean.

“Cuando encuentres algo que te haga feliz.. 😄 hacelo… 🤟🏽 Si no te importa lo que diga la gente , ya diste el primer paso del éxito. Yo bailo …. 😂 después de entrenar!! #viernes y mi cuerpo lo sabe…“, escribió Ximena Capristo en el epígrafe de la publicación. El enojo de Ximena Capristo con Gustavo Conti en pleno aislamiento: “Hay que descargar en el momento”

La vedette dialogó con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” y contó qué situaciones le molestan y manifestó su divertido enojo contra el papá de su nene.

“Ya no me saca nada de quicio porque trato de relajarme. Si me voy a hacer problema por todo, no. Lo que si me molesta es que yo saco la ropa del secarropa, la doblo y cada uno se lleva su ropa. Desde el lugar donde está la ropa limpia, dobladita, toda divina y la ropa de él se hace pila y pila y pila y no la viene a buscar nunca“, comenzó diciendo la famosa.

En ese sentido, afirmó: “Yo no se la guardo en el placard. Nadie toca los placares de nadie. Él tiene su placard y yo el mío. Y la pila de ropa se Gustavo está como una semana ahí. Y le digo pero me dice ´bueno, ya voy a ir, no me apures, ya lo voy a agarrar y a guardar“.