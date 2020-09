Desvincularon a Guillermo Calabrese de Cocineros Argentinos

Los fanáticos del programa de cocina de la TV Pública no podían creer la noticia del alejamiento del líder del programa “Cocineros Argentinos” Guillermo Calabrese del envío culinario.

Todo se supo pasada la medianoche del jueves cuando Calabrese, a través de sus redes sociales, informó la situación de que no seguiría al frente del tradicional ciclo de gastronomía en el que trabajó durante más de una década.

“Fueron muchos años de trabajo en @TV_Publica @cocinerosarg, entretenimiento, diversión y aprendizaje. Me encantaría seguir, pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público. Yo estoy muy bien. ¡Gracias!”, escribió el cocinero en su cuenta de Twitter.

— Guillermo Calabrese (@CalaCocinero) September 25, 2020

Los fanáticos del chef comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y sobre todo consultando el porqué de su decisión: “Se te va a extrañar”, “Un tipo comprometido y apasionado”, “Gracias por tanto”, “Vos sos Cocineros Argentinos”, “No nos dejes”, fueron algunos de los comentarios que le llegaron a su cuenta.

Finalmente, en la tarde del viernes, el equipo del programa “Cocineros Argentinos” lo despidieron al aire, dejando en claro que ni ellos mismos estaban al tanto de los motivos de su alejamiento. “Tenemos que hablar de Cala, de nuestro compañero de tantos años. Es un momento raro, por lo menos para mí y creo que para todos”, comenzó diciendo Juan Braceli.

Y continuó: “Cala no va a continuar con Cocineros Argentinos, nos enteramos anoche tarde. Es un momento difícil, yo hoy hablaba y me acordaba de doscientos millones de cosas, son muchos años de estar todos los días muchas horas. La vida misma compartida, todo este programa que tanto nos hizo crecer a todos. De mi parte, no tengo más que agradecer, fue mi primer maestro y la vida seguramente nos volverá a reencontrar”.

Esta noticia me rompe el corazón en pedazos. https://t.co/vHyAiGiYtM — Marian? de América de TOD?S (@andalemanyto) September 25, 2020

Por su parte, la conductora Ximena Saenz señaló: “Me pasa parecido. Son muchos años compartidos, mucho aprendizaje. Cuando él llegó y le tenía pánico, porque es un gran referente de la cocina argentina y me daba vergüenza cocinar adelante de él y equivocarme. Conocerlo, su humor, aprender muchísimo con él, de cocina y de la vida. Lo vamos a extrañar, lo queremos mucho”.

Para terminar, el pastelero Luciano García agregó: “Desde el primer día me recibió con mucho cariño y respeto, algo que no siempre se encuentra”.

El momento fue extraño y todos desde el estudio le enviaron abrazos y besos a la distancia, mientras los productores y técnicos presentes en el estudio aplaudían.

Ante tantas muestras de cariño, Calabrese volvió a subir un posteo. “Me hubiese encantado continuar en @TV_Publica”, escribió retuiteando el mensaje de sus compañeros, pero sin aclarar aún el motivo por el que dejaba el programa.

Finalmente, consultado por Teleshow, el cocinero agradeció la preocupación de los medios y de sus seguidores y dijo: “Fue una simple desavenencia contractual, después de mucho tiempo. Pero nada más que eso”. ¿Cómo está él frente a esta situación? “Yo estoy muy bien”, respondió Calabrese.

Por su parte, la productora Kapow, responsable del programa, emitió un comunicado en el que se lamentó por la partida del cocinero. “Todo este tiempo compartido junto a un maestro de la cocina y la comunicación ha sido una experiencia súper enriquecedora, llena de aprendizaje y mucho cariño para los que hicimos y hacemos el programa”, señalaba el mismo.

Y, teniendo en cuenta que en los últimos meses Calabrese había salido al aire desde su casa y sólo en la emisión de los días domingos debido a la cuarentena, agregaba: “En época de COVID-19 todos los argentinos venimos haciendo un gran esfuerzo para enfrentar la crisis que esta pandemia genera y para los que formamos parte de la familia de Cocineros Argentinos eso implica día a día tratar de hacer el mejor programa posible”.