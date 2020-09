Florencia Peña lanzó su plataforma para mujeres en redes sociales

En medio de la pandemia y con algunos proyectos frenados por el coronavirus, Florencia Peña lanzó este jueves a través de sus redes sociales una nueva plataforma para mujeres.

A punto de comenzar con la conducción de un programa en las mañanas de Telefé, la actriz apostó a un sueño y lo anticipó con algunos videos compartidos recientemente y que llamaron la atención de sus fanáticos.

Hace unos días la actriz de “Casados con Hijos” apareció rodeada de cámaras, bailarinas y en actitud trapera. ¿Era un videoclip? ¿Se lanzaba como cantante? … finalmente se supo que Florencia estaba lanzando su propio sitio, FDEFLOR.

Y la forma de que todo el mundo se enterara de la novedad fue realizando un video de “Qué actitud”. Con cuero, transparencias, colores, sombreros, jeans y mucha moda con baile, la actriz mixeó a todas sus personalidades y presentó este sitio para que las mujeres con sueños se sumen.

El emprendimiento consiste en una comunidad online con contenidos y productos totalmente nacionales relacionados con los gustos y la onda de la actriz: "Tengo una mirada sobre el mundo y sobre la vida y no quería dejar el arte de lado, lo llevo en mi ADN. Pero me di cuenta que soy una comunicadora y quiero hacerme cargo de eso: mi voz se escucha. Por eso no es casual que me hayan convocado para un programa de televisión, es una responsabilidad llegar a tanta gente", reveló en una conferencia de prensa por Zoom, moderada por la periodista Gisela Busaniche.

"Es una plataforma virtual de comunicación, en la que les voy a contar qué cosas me gustan. Si bien es un sitio para comprar productos, vamos a tener un blog, voy a hacer muchos vivos. Quiero compartirles a otras mujeres todas las cosas que me hacen bien. Nos aliamos con marcas nacionales y emprendedores y lo que a mí me gusta lo fabricamos y lo vendemos. Es el mundo de Florencia, una comunidad en la que podemos sentirnos identificados todos. Distintas líneas de ropa, sillones, tratamientos, aromas, cremas, alimentación, videos de fitness, todas las cosas que yo hago", aseguró.

Luego y reconociendo que la llegada de la pandemia la dejó sin trabajo comentó: "Me quedé sin nada: estaba haciendo Cabaret; se venía Casados con hijos en el teatro; estaba haciendo ShowMatch... Todo eso desapareció y dije qué hago: la calma de la pandemia me duró poco y refloté esto que tenía en la cabeza hace mucho tiempo y nunca tenía un hueco para hacerlo. Por suerte soy muy buena armando equipos y acá estamos, en tres meses armamos está súper estructura y nos pasamos horas craneando este espacio desde lo creativo. Me duró poco la inacción".