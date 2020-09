La familia de Palito Ortega no se bancaría a Julieta Prandi

Luego de confirmar su relación amorosa con el cantante Emanuel Ortega, Julieta Prandi la nueva pareja no tiene paz por los comentarios en los medios y la supuesta hostilidad de la familia del novio.

Entre los rumores que se conocieron se dijo que la ex de él le hacía 'la vida imposible' y que la familia Ortega 'no la bancaba'. Incluso hubo quienes aseguraron que, debido a la gran amistad que Julieta Ortega mantiene con Ana Paula Dutil (su ex cuñada) le hacía un vacío enorme cada vez que se la cruzaba.

Consultada por la revista Paparazzi, la nueva conductora de las noches de los sábados de América comentó: "No quiero contar detalles pero sí quiero decir que son excelentes personas. Es una hermosa familia y no tengo nada malo para decir. Nada de lo que se estuvo diciendo es cierto".

También dijo que con Julieta Ortega tiene 'la mejor' y se mostró agradecida para con Dutil que en una nota reciente, la dejó bien parada. "Tengo absoluto respeto por su familia, su ex pareja y por todo lo que tiene que ver con él".