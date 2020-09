Flor Peña incendió las redes con un look bien ajustado

View this post on Instagram

Hoy arranco la semana vestida de @actitudfdeflor ud83dudc8b Una prenda, todo el du00eda! Y noche, claro ud83dude09 #QueMona con los monos! Metete ya y miru00e1 todas las cosas #F de Fabulosas que tenemos listas en #FdeFlor u2705 MONO IBIZA u2705 BOTA BUCANERA UMA Miru00e1 las #Uniprendas de ES URBANO ud83dudc9aud83dudca5 ( FDF + @infomiwok ) y toda la lu00ednea completa de ES CALZADO ud83eudd0eu2728 ( FDF + @ferragutoficial ) ingresando a FdeFlor.com.ar y disfrutando de los precios lanzamiento ud83dudc95ud83dudc60(Link en Bio)ud83dudc4c #QUEACTITUD ud83dudcaa #Reinventada #QueMujer ud83cudfac #FlorenciaGO Miru00e1 los Backstages exclusivos en nuestro canal oficial de YouTube FDEFLOR ud83dudc96 #F #ESREALITY ud83cudde6ud83cuddf7 HECHX EN ARGENTINA ud83cudde6ud83cuddf7 #URBANO #ropa #botas #tienda #monoprenda #body #florenciapeu00f1a #florpeu00f1au00a0ud83dudc8b #miwok #monoprenda