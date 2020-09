Andrea Rincón calentó el martes con un piyama muy particular

Andrea Rincón tiene más de 800 mil seguidores en su cuenta de Instagram, y cada una de sus publicaciones tiene una enorme repercusión. Ya sea en el feed de la red social o a través de las historias, la modelo es bastante activa en su cuenta, y sus seguidores celebran cada posteo.

En esta oportunidad, se vieron sorprendidos por una de las stories que subió la modelo, en donde se dejó ver por un particular pijama de Los Simpson. Además, dejó en claro que no llevaba puesta ropa interior.

La actriz lleva un tiempo luchando contra lo que es el bullying, un tema que la tocó muy de cerca en un momento, y recientemente habló sobre cómo le cuesta confiar en ella misma.

“No dejaba de ser la víctima de bullying. Llegué a creer muchas de las cosas que me decían y decidí salir de ahí. Hoy convertí todo eso en acciones, como mi participación en la película Hashtag Bullying, la historia puede cambiar”, manifestó la artista.

En ese sentido, destacó la actitud de las personas no solo para salir de esa situación, sino también para ayudar a las víctimas: “Me parece que lo importante de las personas siempre está en el alma, en el espíritu y no tiene nada que ver con el aspecto físico. Me considero una persona que siempre fue en busca de la libertad. Lo que realmente nos puede salvar y que es importante en la vida es el amor”.