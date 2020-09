Ayelén Paleo recordó el verano con un bikini cavada

Ayelén Paleo es una de las vedettes con más popularidad en las redes sociales. Con más de 400 mil seguidores, la famosa comparte fotografías y videos de su día a día. En esta oportunidad, recordó una postal de uno de sus viajes.

En la foto, se la podía ver en un paisaje espectacular con una malla dos piezas súper cavada con el pelo suelto y anteojos de sol. Como no podía ser de otra manera, la postal generó gran repercusión en las redes sociales.

Ayelén Paleo se encuentra en pareja y pasó la cuarentena junto a el joven. Hace unos meses, le dedicó un romántico posteo.

“La verdad soy una persona que vive el día a día, y hoy estamos pasando esta cuarentena juntos, me siento orgullosa y afortunada de tener personas como vos a mi lado. No se ni que somos y cómo sigue la cosa y la verdad ni nos preocupamos por eso. Quedan pocas personas con buen corazón así que a cuidarlas !! gracias por todo lo qué haces por mi. Cursilería al mango, obvio soy así y me gusta”, expresó la bailarina junto a una fotografía de ambos.

“Siempre les cuento todo y esto es parte de mi vida hoy. Los mejores deseos a todos, porque todo vuelve en esta vida. Pd: ¿vieron que lindo es?, añadió.