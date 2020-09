El doble del Chavo del 8 es argentino y metalero

Por estos días uno de los memes más populares que invade las redes sociales es el de un hombre que tiene un parecido increíble con Roberto Gómez Bolaño, quien interpretó durante décadas al personaje de la serie mexicana el “Chavo del 8”.

La imagen que se convirtió en la más popular en lo que va del 2020, pertenece a un hombre de nacionalidad argentina que es músico metalero.

La persona en cuestión se llama Phil Claudio González y es un artista profesional que nunca imaginó que sucedería al tomarse unas fotos en un show y luego compartirlas en las redes sociales.

Divertido con lo sucedido el mismo Phil comentó en su cuenta de Facebook: “¿No se cansaron todavía? Hay muchas más, eh. Me c*go de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos”, confirmó el hombre divertido con la situación.

La foto que causó sensación lo muestra al músico argentino con el pelo largo y con un vaso de alcohol en la mano y una actitud propia de músico de rock metálico.

Me estoy cagando de risa con el metalero ese que es igual al Chavo del 8 jajajajaja pic.twitter.com/RwZojgAdCa — Kike (@Kike_nu77) September 25, 2020

El chavo del 8 metalero es lo mejor que le pudo pasar al 2020. pic.twitter.com/x5FqmMXyj6 — Fifílo (@SoyFilo_) September 27, 2020

“El Chavo del 8” metalero que se viralizó en memes es Argentino, y se toma con buen humor su “fama viral” https://t.co/LTeL8pzWAs — HEADBANGERS LATINOAMERICA (@HEADBANGERSLAT) September 26, 2020

Psicólogo: no existe el chavo del 8 metalero

El chavo del 8 metalero:



Que bonita vecindaaaaaaaaad wuooooooooooo uD83EuDD1FuD83CuDFFBuD83EuDD1FuD83CuDFFBuD83EuDD18uD83CuDFFB pic.twitter.com/E7gzzhFzUc — Suka Monsalve uD83DuDC71uD83CuDFFB???uD83CuDF3B (@sukamonsalve) September 25, 2020