La anécdota sexual de Tamara Pettinato y la Negra Vernaci

Hace algunos días Elizabeth Vernaci cumplió años y su gran amigo Marley preparó un programa especial para agasajarla.

En el programa de Telefé “Por el Mundo en Casa”, el conductor sorprendió a su amiga con saludos y mensajes de cariño de sus colegas y amigos.

Fueron varios los famosos que se sumaron a este pedido y una de ellas fue Tamara Pettinato quien, sorpresivamente, reveló una picante anécdota sexual que involucra a la conductora radial.

La rubia comentó que cuando tenía 18 años y trabajaba como niñera del hijo de La Negra sucedió algo que nunca olvidó: "Mi anécdota favorita con ella, que no pasa nunca de moda y todavía la aplico, es de cuando iba a su casa. Yo tenía 18 años y era la niñera de Vicente. Ella nos daba clases a mí y a mis amigas, porque yo llevaba amigas a sus cursos, y nos enseñaba cómo hacer sexo oral con globos largos, como de payaso", recuerda la panelista.

Luego agregó: “Te digo que eso es algo que me sirvió para toda la vida". Finalmente concluyó con un mensaje de cariño: "Te quiero mucho, ya sabés, y agradezco mucho tenerte en mi vida y que me des los consejos que me seguís dando, y que me los des hasta la muerte", finalizó divertida.