Santiago del Moro es positivo de coronavirus

View this post on Instagram

Arrancamos SEPTIEMBRE en #ELCLUBDELMORO en FM99.9 la ud83dudcaf!!! Gracias por estar siempre amig@s de cada mau00f1ana ud83dudcfbud83cudf40 recuerden que se pueden bajar gratis la app CIENRADIOS play al celular ud83dudcf2 ud83dudcfbud83cudf40