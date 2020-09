El raro y sensual posteo de Natalie Weber al lado de un parlante

View this post on Instagram

Hoy #SORTEO este increu00edble Party Speaker TANX50 de @philips.vision.sound para bailar hasta cansarte ud83dudc83ud83dudd7a Suena increu00edble, tiene luces que van con el ritmo de la muu0301sica y cambian de color para que, estes donde estes, siempre sea una fiesta u2728 Tambiu00e9n tiene unas funciones super divertidas para hacer Karaoke ud83cudfa4. u00bfCou0301mo teneu0301s que hacer para participar? Es fu00e1cil: 1. Dale like a este post u2764 2. Segui a @philips.vision.sound ud83cudfb6 y @juntosvamosxmas 3. Comentau0301 y etiquetau0301 a tres amigos/a que les guste bailar ud83eudd17 4- u00a1Listo! ud83eudd1f ud83dudccc Duplicau0301 tus chances compartiendo el post en tus historias con @philips.vision.sound Se sortea el jueves 11/09 por mis stories ud83cudf08Mucha suerteud83cudf08 Bases y condiciones en https://bit.ly/3jCHquV