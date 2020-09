Jésica Cirio habló de su vida sexual con Martín Insaurralde

Jésica Cirio comenzó calificando a Martín Insaurralde como "Superman" en la cama y en una entrevista con La Jaula de la Moda (Magazine) se refirió a su vida sexual con Martín Insaurralde, quien está completamente recuperado del coronavirus.

Consultada por su intimidad Mariano Caprarola consultó: "Me tengo que despedir con una pregunta que me da mucha vergüenza hacérsela porque soy su amigo y me tapo los ojitos", señaló el panelista y fue directo al grano: "¿Cómo estuvo el sexo con mi querido Martín en esta cuarentena?". Y sin dar vueltas Cirio dijo: "Realmente increíble".

"De verdad, y capaz que lo digo y después me mata, realmente increíble porque estamos enamorados fatales", confesó al conductora de “Morfi” y agregó: "Pensá que el año pasado me la pasé mucho tiempo afuera. Me la pasaba viajando por el mundo, entonces estábamos más a las corridas. Creo que esta pandemia hizo que estemos melosos: hay 'te amo', besos, abrazos, nos quedamos en la cama....", indicó.

Luego los panelistas le propusieron que compare a Insaurralde con un superhéroe y la rubia respondió risueña: "No sé... Superman", respondió divertida.