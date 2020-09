Wanda Nara negó que sus hijos tengan coronavirus

Esta semana se supo que Mauro Icardi junto a varios jugadores del PSG estaban contagiados de coronavirus y, a partir de ese momento, comenzaron los dolores de cabeza para Wanda.

Por un lado la rubia debía cuidar a su marido, pero también proteger a sus hijos de no contagiarse. Sobre esta posibilidad quien puso el grito en el cielo fue su ex Maxi López por la posibilidad de que sus tres hijos con la modelo pudieran estar enfermos. También el futbolista calificó a la rubia como de “mente estrecha” por haber llevado a sus hijos de vacaciones a Ibiza cuando él no estaba de acuerdo.

Ante los reclamos del rubio, Nara usó su cuenta de Instagram para dar un mensaje general y confirmar que ninguno de sus cinco hijos estaba infectado: "Estamos todos bien. Mi resultado es negativo, como el de los niños, nuestro estado es bueno gracias por tanto amor y preocupación", dijo Wanda junto a una foto de la familia completa.