Cae confesó que es adicto al sexting

En medio de la cuarentena Jey Mamonn en su personaje de Estelita, entrevistó al cantante Cae quien habló de varios temas actuales pero hizo una pausa especial cuando relató su adicción al sexo.

"No me curé con terapia sino con la ayuda de una mujer que con amor, me sacó de eso", dijo sobre el complicado momento que le tocó vivir.

Responsable de muchos éxitos en los ´90, Cae se transformó en popular con su canción “Te recuerdo” de su álbum “Sacrificio y Bravo III”.

Divertido y ocurrente, el cantante habló con Mamonn y contó: "No tengo ningún retoque pero me haría uno en estos tiempos de sexting. Me gustan las rubias difíciles. Siempre pido alguna fotito", finalizó.