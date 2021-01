Preocupante confesión de uno de los actores de "La casa de papel"

La gran fama que le otorgaron las series de Netflix Élite y La casa de papel a joven actor Miguel Herrán no lo excluyen de los sentimientos humanos que en muchos casos son vulnerabilidad o sensibilidad.

Esto lo demostró en su último posteo en su cuenta de Instagram, donde compartió un reflexión sobre su actualidad estado de animo. En la misma se lo ve llorando por lo que sus admiradores y amigos expusieron su preocupación en los comentarios.

En el posteo se puede leer: "6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona". A esta lo acompaña dos fotos en la que abunda su tristeza.

Río, tal como fue conocido en La casa de papel, escribió : "triste, pero contento. Dominando las emociones", y otra el sexto día, en el que aparece llorando: "Día 6: no soy capaz de controlar absolutamente nada". Al mismo tiempo abundo sobre su actual estado.