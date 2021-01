Fuertes rumores de embarazo en la familia Montaner

El amor flota en el hogar de los Montaner y es que la próxima boda de la familia tiene atentos a todos. Pero lo más reciente es un fuerte rumor de embarazo de la argentina, por lo que habrían apresurado las nupcias.

Ante esto, Ricky y Ricardo desmintieron el hecho y comentaron que cuando llegue la feliz noticia serán ellos los encargados en anunciarlo. Uno de ellos indicó “Sí, eso salió hace un par de meses ya y todavía no se le está notando la pancita". Además expresó que todos le preguntaban sobre ello pero que no es real por el momento.

A su vez Ricky aludió a que son fotos viejas las que circulan y subrayó “No, no está embarazada todavía. No hemos llegado ahí”. Del mismo modo aseveró que él dará a conocer si pasará.

El prometido de Stefi, entre risas argumentó “Espero en este caso poder dar la noticia yo sin que se cuele por otro lado. No que estén hablando de un compromiso de que todavía no he hablado yo o de un embarazo... Pero en su momento sí se lo diremos. Seguramente, mi papá se va a encargar de dar la noticia antes que todos”,

Luego Ricardo aseveró que tiene muchas ganas de ser abuelo nuevamente, por lo que me metió presión a cada uno de sus hijos.