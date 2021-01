A través de un video en redes, habló el sanjuanino más famoso

Si pensamos en ¿Quién es el sanjuanino más famoso y popular de la tv? inmediatamente se viene el nombre de Daría Barassi. El abogado y actor quien siempre recuerda con amor y cariño a su provincia natal, subió a su cuenta de Instagram un posteo indicando como vivió desde su casa el terremoto que tuvo epicentro en San Juan.

Como se sabe, el terremoto de 6,4º se sintió en varias provincias argentinas, inclusive en Buenos Aires donde reside Barassi, a quien sorprendió. Lejos de burlas, buscó brindar humor a tan mal momento comentando que fue lo que pensó antes de conocer que se trataba de un terremoto en su tierra. En el video de más de un minuto relata: "Quiero contar que estábamos en casa comiendo y de repente se empieza a mover el agua de la pileta. Yo empecé ¿Papá? Juraba que era mi padre muerto". Ante esto le comentó a su mujer que no le dio importancia a lo que su marido le decía.

Posteriormente comentó: "No sé qué esperaba, la cosa es que estuve como media hora, estaba viviendo momentos místicos no sé, hasta que mi mujer se asomó al balcón y me dijo 'gordo, tembló en San Juan, subí para hablar con la familia'". Del mismo modo, minutos después de esa publicación Daría dio a conocer un gran gesto con la población sanjuanina.

Es que en una historia de Instagram prometió ayudar a las víctimas del terremoto. Esta campaña la encarará con la Red Solidaria Juan Carr, con quienes coordinará las acciones posible para dar una mano. Para finalizar manifestó: “Desde acá, un beso y todo mi afecto y cuentan con el equipo de Red Solidaria y con el mío”.