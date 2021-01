Habló el ex psicólogo de Maradona y desató un nuevo escándalo

Luego de la publicación de Gianinna Maradona en las redes sociales, de un chat en donde se realizaban algunos pedidos de autorización para estar más en contacto con su padre y, en respuesta a los constantes ataques mediáticos de Luis Ventura, el ex psicólogo del Diez salió a dar su opinión y a defenderse en el canal América.

Carlos Díaz atendió a Maradona antes de que Agustina Cosachov tomara su puesto y en el programa “Fantino a la tarde” (América) el profesional habló luego de que la hija menor de Claudia Villafañe lo mencionara en el chat que compartió en su cuenta de Twitter.

“Una persona con un consumo problemático de sustancias se rehúsa en muchos casos al tratamiento. Entonces, lo que había ocurrido esa semana anterior es que Diego realmente se había sentido invadido por varias personas que iban a verlo y la realidad es que lo que sentía era un suerte de hipocresía, por parte de mucha gente que en ningún momento estuvo cerca de él”, comenzó diciendo Díaz.

Luego agregó: “Diego tomó muchas decisiones y entre esas no aceptar el ingreso de determinadas personas, no quería tener trato. Estamos hablando de varios familiares directos. Yo con una de las hijas tuve mucho más trato que la otra. En mi carrera profesional es la primera vez que veo una persona que sale de una internación y se va a vivir con empleados, hasta incluso me produjo dolor”, comentó el psicólogo.

Luis Ventura, fiel a su estilo insistió al entrevistado a decir quiénes eran las personas a las que Maradona no quería ver y, finalmente Díaz, aseguró que se trataba de una de sus hijas.

Luego Díaz dijo que era la primera vez que el ex de la ganadora de MasterChef Celebrity estaba respetando un tratamiento psiquiátrico junto con el excelente vínculo conseguido con la doctora Cosachov: “Estaba transitando los períodos lógicos de abstinencia, de los cuales la persona tiene muchos deseos de consumir”.