Tini Stoessel se puso hot en las redes

Si bien Tini Stoessel suele utilizar las redes sociales solamente para dar a conocer sus lanzamientos musicales, hablar de promociones de sus nuevos discos y shows, esta vez decidió cambiar la estrategia. Es que en un posteo impactó a sus seguidores al mostrarse super hot en una playa de Los Ángeles.

Desde hace algunos días la cantante del momento se encuentra en la ciudad estadounidense. Aunque en esta oportunidad no para grabar nueva música ni componer nuevas letras, sino para vacacionar.

Su 2020 fue bastante agitado y ahora lo que busca es disfrutar de unos días de descanso. De este modo tomar energía para salir al escenario con sus nuevos temas. Para ello seleccionó a Estados Unidos, donde aprovechó para disfrutar de la diversión de los impactantes parques de Disney.

En algunas de sus historias ya venía mostrando sus impactantes. Sin embargo, en esta oportunidad la ídola pop dejó sin aliento a sus fanáticos y colegas que se impactaron al verla con una diminuta bikini. Esta apenas la cubría sus curvas, en una playa de Los Ángeles.

Algunos de los cometarios que abundaron en el posteor fueron: "Ayy" comentó al pie de foto con emoticones de corazones y los halagos no tardaron en llegar. "Sos súper mega diosa", "reina", "que mujer hermosa", "sos un fuego flaca", "dinamita", "te amo dios", "ok no podés más", "ay... vos. Sos una bomba". Todos ellos buscaban darle amor y elogiar a la figura de la artista.