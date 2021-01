Mariana Brey es la primera “angelita” con Covid 19

Finalmente y luego del aviso de Ángel De Brito en el que precisó que tanto él como sus panelista debieron aislarse por un caso cercano de Covid 19, la primera en dar positivo fue Mariana Brey y así lo detalló en comunicación con Laurita Fernández.

La rubia novia de Nicolás Cabré, fue el reemplazo que el conductor eligió en su ausencia y junto a algunas panelistas invitadas, como Maite Peñoñori y Mercedes Ninci que se sumaron a último momento y ante la urgencia del caso.

Fernández abrió el programa diciendo: "Hablamos con Ángel por el momento está muy bien, sin síntomas. La que dio positivo, lamentablemente, fue Mariana Brey".

Luego Mariana salió desde su casa y contó cómo se sentía: "Yo estoy muy bien, no me animo a decir que soy una asintomática porque no sé. Con el correr de los días veré que pasa… Yo creía que no lo tenía porque me siento muy bien…Tuvo síntomas Pablo mi marido, que automáticamente se aisló. Nosotros no nos vemos desde el miércoles más o menos. Él se sintió raro, se hisopó y cuando le dio positivo, ahí me hisopé yo".

Luego la panelista habló sobre la salud de sus hijos: "Los chicos están bien, en cualquier momento pueden aparecer los síntomas, pero por el momento no tienen nada de nada. Mirando para atrás hubo un solo día en el que Juana levanto fiebre que es muy raro en ella, de hecho en tres años es la tercera vez que tuvo fiebre, fue una fiebre que duro menos de un día y no manifestó nada después".

Acerca de cómo cree que se contagió Brey dijo: "Pasamos un finde en la costa, pudo haber sido ahí. Me siento igual agradecida de no tener síntomas y ojalá siga así todos los días", finalizó.