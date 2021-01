Karina Jelinek confirmó que tiene un donante y quiere ser mamá

De vacaciones en México junto a amigas y disfrutando del sol y la playa Karina Jelinek jugó con sus más de 900 mil seguidores al desafío de moda.

Se trata del “verdadero o falso” en donde las figuras contestan con estas dos palabras, y si quieren pueden sumar información, las consultas de sus fanáticos referidas a todos los temas.

La ex de Leonardo Fariña abrió el juego y pidió que le tuvieran paciencia a la hora de responder, porque si bien está de vacaciones prometió tomarse el tiempo para no dejar a nadie con la duda.

Una de las primeras consultas que recibió la morocha fue: “¿Querés ser mamá?” a lo que la morocha respondió: “Verdad absoluta. Estoy en eso. ¡Ya tengo el donante!” comentó ante la sorpresa de sus fanáticos.

Esta declaración de Jelinek no es una novedad, porque hace unos meses y entrevistada por Teleshow expresó el deseo de tener un hijo y no le importó si estaba sola o en pareja: “Hay cada día más personas solas que no quieren un compromiso…Me gustaría que mi hijo fuese feliz y todavía no se descubrió el gen de la felicidad. Elegir el bebé perfecto es una posibilidad que hoy existe gracias a la ciencia, pero prefiero tener uno a la antigua”, comentó y luego sumó: “Me gustaría que tuviese los ojos claros y la mirada de buena persona de mi papá, la boca de Sandro y la inteligencia de Favaloro, un genio de la medicina y de la vida”.