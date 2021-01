¿Demasiado filtro? Las impactantes fotos de Susana Giménez

Este jueves Susana Giménez sorprendió a sus fanáticos de las redes sociales al compartir una cuidado producción fotográfica desde Punta del Este y en pleno verano 2021.

Instalada en su mansión “La Mary” desde hace unos meses junto a su hermano Patricio, la rubia se quitó la ropa de todos los días y posó divertida para la cámara.

Junto a tres fotos en traje de baño la conductora comentó en Instagram: “Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero….Hoy decidí terminar con el “look cuarentena” …Rita casi no me reconoce!!! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)”, escribió la diva.

Como era de esperar los “likes” y los comentarios comenzaron a llegar y la primera en hacerlo fue Zaira Nara, quien le expresó: “DIOSA”, junto al emoji de un corazón. Otros famosos que se sumaron fueron Natalia Oreiro, Cathy Fulop, Ángel De Brito, La Gunda.

El posteo alcanzó los 157 mil “me gusta” en pocas horas y algunos de los mensajes fueron: “Diosa”, “Hermosa”, “Cúando volves al país?”, “Quiero llegar a tu edad asi!! Esplendida!!”, comentaron algunos usuarios.

También hubo algunos que no dejaron pasar el uso de filtro y Photoshop en las fotos de Susana: “No importa si hay retoques en las fotos... tener ganas de hacerlas...ya dice mucho!”, “No te reconoce por tanto fotoshop Susana”, “Bueno con menos arreglo las fotos estaría bien. No está bien ser tan artificial”, “Algo d photoshop t hiciste su jajajajajaja. Igual divina cmo siempre “, entre otros.