Adabel Guerrero usó lencería fina y posó en las redes sociales

Integrante de la polémica obra erótica “Sex Viví Tu Experiencia” de José María Muscari, Adabel Guerrero se mantiene más linda que nunca y aprovecha sus redes sociales para sorprender a sus fanáticos.

Con un cuerpo trabajado y esbelto la bailarina y cantante sorprendió este viernes en su cuenta de Instagram al compartir una historia que dejó a sus fanáticos con la boca abierta.

Luciendo un conjunto de ropa interior de encaje en tonos de bordó con negro, Adabel posó para su 1.1 millón de seguidores que no dudaron en darme cientos de likes.

Recientemente la actriz pasó por “LAM” (El Trece) y relató que tuvo una discusión con su pareja Martín Lamela al comienzo de la pandemia de coronavirus: “Bueno, yo tuve una pelea con mi marido importantísima, porque quería irse de vacaciones a Disney con los nenes y explotó todo esto de la pandemia, que todavía no estaba la cuarentena ni nada”, comenzó diciendo, luego agregó: “Yo le decía no vayas, yo no voy le digo, y a Lola no la llevas. Bueno, yo me voy igual, ahí fue un drama. No sabíamos lo que iba a pasar y lo que pasa es que cuando hay hijos de por medio es difícil”, concluyó.