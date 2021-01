Ulises Bueno dice que no soporta escuchar "Dale, vieja, dale"

El hermano de Rodrigo Bueno reveló que no le gusta una de sus canciones más exitosas y que el día que la escuchó por primera recomendó que fuera para otras bandas. Lo dijo en la entrevista con Jey Mammon, cuando éste se sentó al piano y comenzó a tocar los primeros acordes de “Dale vieja dale” ante una cara de desagrado del invitado parado del otro lado del instrumento. “¿Sabés que es el tema que nunca quise hacer en mi vida?

Cuando me lo ofrecieron dije ‘No, ese tema no es para mí. Désenlo a Los Caligaris o a Los Auténticos Decadentes, capaz que les queda mejor a ellos porque conmigo no va’. Yo canto otra cosa. Y el tema que más pegó fue ese, y lo tengo que cantar todos los días. Le gusta a todo el mundo, pero a mí no”, confesó Ulises ante la mirada sorprendida de todos.

Ulises habló de su hermano Rodrigo y comentó la relación que el fallecido artista tenía con su madre: “Mi mamá es una persona muy especial. Ella perdió un 90 por ciento de ella cuando falleció mi hermano, se apagó muchísimo. Es como una lámpara de bajo consumo, que no alumbra igual que las normales. Fue difícil estar con mi vieja, constantemente confundiéndome con él. Me decía ‘che, Ro, escuchame’.

Ella lo extraña mucho, está con fotos de él constantemente”, comentó. Luego agregó: “Cuando se murió él, yo arranqué al otro día con mi música. Él tenía que hacer Pasión de Sábado, fuimos a cumplir con lo que tenía pautado, estábamos todos llorando y yo no quería que nadie tocara su micrófono, así que empecé a cantar, para la mierda, yo tenía 14 años y cumplía 15 al otro día”, recordó emocionado. Finalmente tuvo palabras de reconocimiento a su hermano mayor y resaltó la importancia de tenerlo a su lado al hablar de códigos, educación y guía.

Fuente: Infoshow