L-Gante salió a responder al productor que lo acusó por sus pedidos excéntricos

Hace algunos días y, en el regreso de los shows presenciales, un empresario publicó la lista con los requerimientos del cantante popular L-Gante para su camarín antes del show.

El empresario y organizador del show en Venado Tuerto de la empresa Oneblood Music Incorporated manifestó antes del comienzo del fin de semana largo: “Por requerimientos materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado, nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos”.

Luego y a través de la viralización del listado se supo que el cantante solicitaba una PlayStation 5, un TV LED de 55 pulgadas, y una amplia variedad de costosas bebidas alcohólicas como whisky JW Black (no red), Champagne Baron B rosé o Moët Rose, además de un suculento catering.

Con el escándalo instalado, el cantante usó sus redes sociales para responder y dar su versión sobre lo sucedido. Mostrando el detrás de la escena de uno de sus shows brindados este fin de semana, L-Gante intentó demostrar que las versiones dadas por los empresarios eran falsas.

“Acá estamos rey, mi mamá. Tranqui. ¿Vos ves alguna Play, algún LCD de 55?”, comenzó diciendo el cantante en un video, subtitulado “no se coman el chamu”, que compartió entre sus stories de Instagram.

Elián aprovechó y mostró que el catering de uno de sus shows incluye bebidas gaseosas, frutas y algunos productos de confitería.

“Gente eso de Venado Tuerto es ‘chamu’. Se debe a que el chanta del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar la bronca pa’ este lado. No le crean y reclamen lo suyo”, escribió el cantante en su cuenta personal de Facebook. “Una que yo no escabio, y otra que no juego a la play cuando estoy trabajando. Corta. Pedazo de garca, ya te vas a poner el moño”, cerró el mediático.