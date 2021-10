María Becerra quedó involucrada en un escándalo internacional

Este fin de semana, la cantante argentina María Becerra quedó en medio de un escándalo luego de su participación en América Rockstars y "Uruguay es música", donde la joven cantó ante más de cuatro mil personas.

Hasta ese momento todo estaba bien, pero luego del show y cuando la prensa intentó obtener la palabra de la trapera, los custodios de la joven golpearon a un periodista del canal América de Argentina provocándole contusiones y marcas que luego constataron en un hospital.

En “LAM” (El Trece) confirmaron que Gustavo Descalzi fue el periodista que recibió la golpiza de los hombres de seguridad porque la cantante de 21 años no quería hablar con los periodistas.

"Acá estamos con muchas ganas de entrevistar a María porque sin dudas es la chica del momento, en el último año es impresionante lo que creció su carrera musical, la repercusión internacional… Teníamos ganas de preguntarle por todo este crecimiento que ha tenido, del último tema que había sacado junto a su novio, pero ella no quiso hablar con prensa de medios argentinos”, comentó Pablo Cayafa desde Montevideo, en comunicación con Ángel de Brito.

“La gente de seguridad lo agarra a Descalzi, lo alejan de María Becerra y lo tiran y lo sujetan contra un sillón, ahí en una situación de mucha tensión y de violencia. Fue una situación muy incómoda y María siguió de largo, no se inmutó con esta situación que se estaba generando alrededor de ella. Tampoco éramos tantos los que nos acercamos para preguntarle, éramos tres periodistas”, explicó el cronista.

Luego agregó: “Nos acercamos y le preguntamos con mucho respeto, Descalzi también y lo sacaron con mucha fuerza…Nos dijeron ‘con medios argentinos no’. Que ella no quería hablar con prensa argentina. Desde la organización nos comentaron que ella estaba con muy mal humor, que ella no tenía mucha disposición”, agregó el periodista desde Uruguay.

Indignada con lo que estaba escuchando, Yanina Latorre no se quedó callada y comentó: "¿Quién se cree que es?", exclamó por Becerra y su actitud ante la prensa, luego sumó refiriéndose a Susana Giménez, quien tiene otro tipo de relación con la prensa: “Ahí está la diferencia entre una estrella y una chica que no sé qué se cree, o por ahí la culpa no es de ella y es del representante pero decir ahí, que odias la prensa argentina, amor es un montón”, comentó la rubia. “Su mánager comentó que ella odia la prensa argentina, pidió que no se le acerquen bajo ningún punto de vista ni América, ni Caras, ni Hola… Le dio notas hasta a el canal del Automóvil Club uruguayo, pero a los argentinos a nadie”, indicó Latorre.

Para cerrar Yanina dijo que, al parecer, la cantante no tuvo su mejor performance ante el público de Uruguay y que esto tal vez habría influido en su mal humor. Estas declaraciones fueron corroboradas por el entrevistado.