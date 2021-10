Ivana Nadal vuelve a la tele y lo anunció en sus redes sociales

Después de un tiempo manteniendo un bajo perfil, quizás por las críticas a sus declaraciones relacionadas al Covid 19, Ivana Nadal volvió a sus redes sociales para confirmar su regreso a la televisión abierta.

Con su cabello lleno de pequeñas trencitas al estilo rastas, la morocha anunció que este próximo sábado participará del exitoso programa de Telefé, “PH Podemos Hablar” a cargo de Andy Kusnetzoff.

Luego de comentar que en los últimos días también estuvo afuera de las redes por atravesar “momentos de oscuridad absoluta y de liberación”, la influencer comentó: “Hoy voy a estar yendo a grabar PH. Me tomé mi tiempo para volver a la televisión. Han levantado y tergiversado cosas pero no por decisión mía. Me van a escuchar hablar en primera persona de lo que quiero y creo. Estoy contenta de hacerlo en PH, porque Andy es una persona que admiro y le tengo cariño. Es un placer estar en su programa. El finde lo van a poder estar viendo”, cerró Ivana Nadal.