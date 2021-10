Otra pareja disuelta: L-Gante se quedó sin novia por una infidelidad

A menos de un mes del nacimiento de su hija Jamaica, y en medio del espectacular momento profesional que atraviesa, L-Gante. Hoy es protagonista de un escándalo. Es que en redes sociales se vio la fuerte disputa por el fin de su relación con Tamara Báez.

Luego de algunos rumores de separación por infidelidad, este sábado ambos compartieron en sus redes sociales una serie de imágenes, que en principio eran sólo indicios de pelea, y que luego se vislumbró en munición fuerte contra ellos.

Mediante dos stories de Instagram, Tamara hizo énfasis en lo importante que es la nena en su vida y no incluyó al músico en la dedicatoria. En una de las fotos escribió: “Lo único más real que tengo y me hace completamente feliz. No necesitamos nada para despertarnos felices”. Al poco tiempo L-Gante subió un durísimo mensaje a sus redes. Donde no menciona a la madre de la pequeña Jamaica, pero sí hace mención a una persona que estaría hablando mal de él.

De este modo el cantante dijo: “Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. 0 sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí”. Ante tal ataque, Báez no dudó y realizó una nueva publicación, mucho más agresiva, directa y detallista. Allí ella aclaró: “Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá”, agregó: “Yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura”.

Pero no toque quedó así ya que mencionó que sufrió una fuerte situación con su suegra: “Tu mamá quería que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible, le tiene celos a su nieta de un mes”. Finalmente fue dura y escribió: “Yo a vos no te quiero ver nunca más”.