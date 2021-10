El mensaje hot de la China Suárez que separó a Mauro Icardi y Wanda Nara

"¡Otra familia que te cargaste por zorra!", fue el escandaloso mensaje que publicó el sábado, Wanda Nara (34) y provocó un verdadero revuelo. La mediática no brindó más precisiones ni nombres, pero luego se conoció su distanciamiento de Mauro Icardi (28), que rápidamente todo apuntaba a La China Suárez (29) y habrían mensajes subidos de tono.

Ante tal noticia, los fanáticos comenzaron a analizar los últimos movimientos de la empresaria: apuntaron a Eugenia ‘la China Suárez’ como la tercera en discordia. Casi en el mismo momento que publicó el escandaloso mensaje, Wanda Nara dejó de seguir en las redes sociales a la actriz, que en estos momentos se encuentra junto a sus hijas, Rufina (8) y Magnolia (3), en España, donde graba una película.

Este domingo, en el Día de la Madre, Wanda dio a entender, a través de distintas publicaciones, que dejó Francia y partió rumbo a Italia junto a sus hijas Francesca (6) e Isabella Icardi (4). Pero lo que trajo más confusión fueron las fotos que publicó el futbolista del París Saint-Germain, que por este conflicto se ausentó del entrenamiento del equipo parisino. En su Instagram, Icardi le envió un mensaje a la mediática.

Según personas del entorno íntimo de la pareja a Clarín, es cierto que habría existido un intercambio de mensajes privados entre Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez. "Los mensajes existieron, pero nada muy grave. Ellos nunca se vieron", contaron. Lo cierto es que Wanda habría tomado conocimiento de este ida y vuelta por DM de Instagram de su esposo con la ex Casi Ángeles y estallado, haciendo público de inmediato su malestar en las redes.

"Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca", sería el contenido -según le revelaron a Clarín- de uno de los mensajes que La China le habría mandado al futbolista y del que tomó conocimiento Wanda. La crisis entre Wanda e Icardi no sería definitiva y -tal como se ve en la publicación del delantero del PSG- la reconciliación estaría cerca. "No se van a separar", aseguran desde su círculo cercano.