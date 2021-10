Bake Off: la esposa de Gabriel Milito es la nueva eliminada de la competencia

Este domingo “Bake Off” se quedó sin otro participante acercándose al final de la competencia que busca premiar al mejor pastelero amateur de Argentina.

El reality de Telefé ya transita la recta final porque la nueva edición de “MasterChef Celebrity” ya le pisa los talones.

Luego de una prueba en donde los 10 participantes debieron hacer una torta de cookies de 30 centímetros de alta, las cosas se complicaron y la rubia debió dejar la competencia.

La mujer de Gabriel Milito fue cuestionada en las redes sociales desde el comienzo del ciclo por su supuesto profesionalismo que no quedó demostrado en la competencia del programa conducido por Paula Cháves.

Junto con Emiliano y Kalia, Silvina no logró que su torre quedara en pie y, para evitar la caída, usó un palo de brochete, algo prohibido para la prueba.

La decisión de Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar fue salva a los dos participantes y dejar afuera a la rubia: “Lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Muchas gracias a todos, me encantó estar. Aparte, yo me hubiera enojado si no hubiera estado acá porque realmente no cumplí como tenía que cumplir. Y estoy muy feliz”, dijo Silvina tras enterarse que fue la nueva eliminada.