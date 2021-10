Los verdaderos detalles del porque Vicuña dejó a la China

De acuerdo a lo que comentó Yanina Latorre en LAM, la verdadera razón de la separación de la "China" Suarez y Benjamín Vicuña no se debe a una infidelidad de él como se dijo en un principio, sino que ella habría estado teniendo una aventura con uno de sus amigos.

Según mencionó la panelista, la "china" fue amante de un reconocido actor, aunque no dio a conocer la identidad ya que tiene familia conformada. Si bien Vicuña, y la mujer de este actor conocieron la realidad, tomaron la iniciativa de recomponer las respectivas relaciones y dejar ese mal momento atrás. Por lo que Vicuña volvió con Eugenia y le compró una casa.

Sin embargo, ella no pudo apagar el "fuego" con este actor, y volvieron al rodeo. Esto no paso desapercibido por lo que sus parejas se enteraron que no habían terminado esta relación amorosa a sus espaldas. También hay que recordar que en ese momento se la relacionaba con el cantante Wos, aunque esto quedó sin pruebas que lo avalen.

Ante esto, Vicuña decide terminar la relación, aunque no se conoce que paso con la otra pareja que habría decidido seguir en post de su familia. A la vez la rubia habría buscado su oportunidad para hacer su carrera en Europa.

A lo que detalló Yanina Latorre, la china saldría en la actualidad con más de un hombre, entre ellos argentinos y españoles. El único de su harem en estado de soltería sería el actor protagónico del Marginal Nicolas Furtado. Aunque también mencionó que hay actores y futbolistas con los que sale asiduamente los fines de semana que esta pasando en España.