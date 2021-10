¡Todos contra la China! Graciela Alfano no la quiere en su biopic

En medio del escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y que apuntan contra Eugenia La China Suárez como la tercera en discordia, ahora se sumó Graciela Alfano a la polémica.

La rubia estuvo invitada este domingo a la mesa de Juana Viale en El Trece y, luego de hablar de varios temas, se refirió a la ex mujer de Benjamín Vicuña.

En un momento en donde el boom de las biopic, series o películas que cuentan historias reales de personajes trascendentales no pasa inadvertido, la nieta de Mirtha Legrand consultó a Alfano sobre la suya propia y en qué actriz están pensando para que asuma el papel de la mediática.

De acuerdo a algunos rumores que trascendieron, la producción de la futura serie está pensando en Eugenia La China Suárez para que interprete a la argentina pero Alfano sorprendió con su respuesta.

“¿Quién te gustaría que te interprete?”, le preguntó la conductora a la invitada “¿La China Suárez podría ser? Diosa total, rubia”, propuso Grego Rosello quien también formaba parte de la mesaza.

“Ojo. Tendría que ser muy buena actriz porque tiene situaciones de violencia”, contestó Alfano.

Luego Juana fue por más y comentó: “¿Te gustaría?”, a lo que la ex de Matías Alé no respondió directamente pero dejó entrever que la ex de Benjamín Vicuña le falta un poco más de delantera para interpretarla.