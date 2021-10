Ricky Martín usó sus redes sociales y dijo que no se puso botox

Esta semana Ricky Martin se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de aparecer, en una entrevista televisiva, con una expresión extraña en el rostro típica de las personas que se someten a una cirugía estética.

Visiblemente hinchado, el boricua comentó acerca de sus nuevos shows e invitó a todos a ser parte en este regreso a los escenarios luego de la pandemia por el coronavirus.

Pero fue tal la catarata de memes, comentarios y preguntas de los fanáticos en las redes, que fue el mismo Ricky quien este viernes usó su cuenta de Instagram y en un primerísimo primer plano comentó: "Hola familia, ¿Cómo están? Que nada, estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque, supuestamente, me hice algo en la cara", comenzó diciendo Martin.

Con su cara muy cerca de la cámara expresó: "No me he hecho nada en la cara. Miren, tengo líneas…Si me pongo botox o fillers lo hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder", sumó el cantante.

Luego detalló el por qué lució extraño durante su aparición en televisión: "Ese día, el día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo ahí creo que vino una reacción rara a mi piel donde nada, simplemente me inflamé".

"Pero nada, fuera de eso fue un día normal. Eso sí, no quise cancelar las entrevistas", agregó el mediático. "Pero está todo bien. Insisto, mi vida esta normal, estoy muy saludable. Los conciertos están de put* madre y seguiremos trabajando fuerte", cerró para alegría de sus fanáticos.